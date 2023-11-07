Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ

Заступник очільника Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв закликав Службу безпеки України перевірити висловлювання Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності в тилу.

Нещодавно колишня народна депутатка Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих військових, які спілкуються на фронті російською мовою.

– Цим блюзнірством вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує життям, боронячи Україну. На моє переконання, ця особа вже тривалий час системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями, – зазначив Чернєв.

Він зазначив, особливо підозрілою подібна діяльність є в контексті радянського минулого Фаріон. На думку Чернєва, під час війни такі її дії є особливо небезпечними та становлять загрозу національній безпеці України.

Зараз дивляться

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями російськомовних захисників, зокрема бійців бригади Азов. Це викликало обурення серед українських воїнів, які захищають державу.

Зокрема, колишній командир полку Азов, майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів на заяву Фаріон.

У програмі Рандеву з Яніною Соколовою журналістка звернула увагу Фаріон на те, що деякі військові бригади Азов та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою навіть в бою. У відповідь Фаріон заявила, що категорично це не приймає.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.