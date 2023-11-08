Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление на отставку.
Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.
– В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время, – написал Стефанчук в своем Facebook и опубликовал фото заявления.
Накануне народный депутат от партии Слуга народа, глава фракции в ВРУ Давид Арахамия сообщил, что до конца недели будет отстранен от должности один из министров, впрочем конкретное имя он не называл.
Вадим Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. Кроме Минмолодьспорта Гутцайт также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.
Фото: НОК
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко