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Политика
Илья Нежигай, редактор ленты

Ткаченко подал в отставку с должности главы Минкульта

Олександр Ткаченко

Александр Ткаченко подал заявление на отставку с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом сообщил Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

— Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу, — написал он.

Новость дополняется…

Источник: УНИАН
Война в Украине, Минкульт, Александр Ткаченко
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