Ткаченко подал в отставку с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко подал заявление на отставку с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом сообщил Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

— Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу, — написал он.

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Источник : УНИАН

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