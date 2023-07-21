Илья Нежигай, редактор ленты
Ткаченко подал в отставку с должности главы Минкульта
Александр Ткаченко подал заявление на отставку с должности министра культуры и информационной политики.
Об этом сообщил Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.
— Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу, — написал он.
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Источник: УНИАН
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