Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку

Вадим Гутцайт
Фото: УНІАН

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву на відставку.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

– До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Гутцайта В. М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом, – написав Стефанчук у своєму Facebook та опублікував фото заяви.

Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку

Фото: Руслан Стефанчук

Напередодні народний депутат від партії Слуга народу, глава фракції у ВРУ Давид Арахамія повідомив, що до кінця тижня буде відсторонено з посади одного з міністрів, втім конкретне імʼя він не називав.

Зараз дивляться

Вадим Гутцайт очолює міністерство з березня 2020 року. Крім Мінмолодьспорту, він також очолює Національний олімпійський комітет України.

Читайте також
Ткаченко подав у відставку з посади глави Мінкульту
Олександр Ткаченко

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Вадим Гутцайт, Міністерство спорту, Руслан Стефанчук
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Раді анонсували звільнення одного з міністрів
Вадим Гутцайт
Вибори в Україні 2024 року: Стефанчук назвав п’ять головних проблем
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів про ключові теми на саміті Кримської платформи у Чехії
Руслан Стефанчук
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
спортивна база Динамо у Запоріжжі зруйнована
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
Голодомор

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь