Міністр молоді та спорту Гутцайт подав у відставку

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву на відставку.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

– До Верховної Ради України надійшла заява міністра молоді та спорту України Гутцайта В. М. про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом, – написав Стефанчук у своєму Facebook та опублікував фото заяви.

Напередодні народний депутат від партії Слуга народу, глава фракції у ВРУ Давид Арахамія повідомив, що до кінця тижня буде відсторонено з посади одного з міністрів, втім конкретне імʼя він не називав.

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Вадим Гутцайт очолює міністерство з березня 2020 року. Крім Мінмолодьспорту, він також очолює Національний олімпійський комітет України.

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