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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Украина прорабатывает создание замкнутого цикла производства вооружения – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных — пойдет на закупку техники и собственное производство оружия.

Денис Шмыгаль отметил, что за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз: на сектор обороны и зарплаты военных.

– Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения, — отметил чиновник.

Он добавил, что российский режим мечтал о демилитаризации Украины, зато наша страна ежемесячно только наращивает темпы производства военного вооружения и техники.

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– Сегодня прорабатываются вопросы по созданию в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов. Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров. Кто посеял ветер — тот пожнет бурю, — подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день Украина уже сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники

ВПК сегодня переживает новое рождение: запускаются новые производства и расширяются те, которые давали результаты до начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что Украина создает Альянс оборонных индустрий для локализации производства вооружения и военной техники.

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