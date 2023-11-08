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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рада підтримала переспрямування військового ПДФО до держбюджету на оборону

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Верховна Рада голосами 253 нардепів ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроєкт № 10037 щодо переспрямування так званого військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного.

Загалом йдеться про 214,7 млрд грн, які підуть переважно на виробництво дронів та боєприпасів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовуватиметься до державного бюджету в пропорції 50% на 50% – Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

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А протягом 2024 року військовий ПДФО розподілятиметься так: 45% – на дрони (прогноз 43+ млрд грн), 45% – на виробництво боєприпасів та зброї (43+ млрд грн) та 10% – розпорядникам сектора безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Окрім того, як пояснила народна депутатка Роксолана Підласа, акциз на дороги у 2024 році (окрім місцевої частини 13,44%) спрямовуватимуться в загальний фонд державного бюджету, ці кошти теж підуть на потреби оборони.

Наприкінці вересня Кабінет міністрів подав законопроєкт, яким пропонував військовий ПДФО – податок, який держава сплачує за військових – спрямувати на закупівлю техніки та власне виробництво зброї.

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боєприпаси, Бюджет України, Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Дрони, Податки
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