Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия

Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого Кабинет министров подал законопроект, которым предлагается направлять на закупку техники и собственное производство оружия военный НДФЛ (налог на доходы физических лиц, — Ред.) – налог, который государство платит за военных.

Об этом в своем Telegram сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ возросли в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн, тогда как в 2021 году показатель составлял около 12 млрд грн.

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Глава Кабмина также сообщил, что рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных.

— Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения, — сообщил Денис Шмыгаль.

Руководитель правительства добавил, что одновременно более 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. Тем общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию.

— Таким образом ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения, — подытожил премьер.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует производить на своей территории дроны и оружие. Это будет предусмотрено в госбюджете на 2024 год и станет одним из главных приоритетов.

3 сентября тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил о намерении уже этой осенью увеличить производство украинских дронов.

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