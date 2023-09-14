Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Украина
Валерий Савицкий, редактор ленты

Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия

дрон зсу
Фото: Генштаб ВСУ

Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого Кабинет министров подал законопроект, которым предлагается направлять на закупку техники и собственное производство оружия военный НДФЛ (налог на доходы физических лиц, — Ред.) – налог, который государство платит за военных.

Об этом в своем Telegram сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ возросли в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн, тогда как в 2021 году показатель составлял около 12 млрд грн.

Сейчас смотрят

Глава Кабмина также сообщил, что рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных.

— Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения, — сообщил Денис Шмыгаль.

Руководитель правительства добавил, что одновременно более 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. Тем общинам, которым объективно не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию.

— Таким образом ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения, — подытожил премьер.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует производить на своей территории дроны и оружие. Это будет предусмотрено в госбюджете на 2024 год и станет одним из главных приоритетов.

3 сентября тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил о намерении уже этой осенью увеличить производство украинских дронов.

Читайте также
Будут новые поставки и производство нашего оружия – Зеленский
Володимир Зеленський

Денис Шмыгаль, Зброя, Кабмин, Податок
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Болгария за возобновление экспорта зерна из Украины после 15 сентября — Шмыгаль
Денис Шмигаль
США усилят контроль за использованием оружия американского производства в мире – СМИ
Вашингтон, США
Беларусь получила от РФ две партии Искандеров: где они находятся
Іскандер-М
Вышли на финальную стадию: Шмыгаль о подготовке энергосистемы к зиме
Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия
Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений этой зимой — Шмыгаль
Денис Шмигаль

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь