Блокада границы: в Польше в сторону Украины застряли 1 700 грузовиков

По состоянию на утро 9 ноября на территории Польши в очередях на въезд в Украину находилось около 1 700 грузовиков, половина из них — на КПП Ягодин — Дорогуск.

О ситуации на украинско-польской границе рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

— Сейчас блокировка трех направлений продолжается. Польские перевозчики находятся на определенном расстоянии от пунктов пропуска на путях сообщения, и фактически не позволяют передвигаться грузовикам. Они полностью перекрыли движение грузового транспорта в сторону Украины, единственное что — по 1-2 машины в час все же пропускают, — уточнил он.

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По его словам, относительно движения грузовиков из Украины в направлении Польши, работает только КПП Краковец — Корчова.

Что известно о переговорах с польскими перевозчиками

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сегодня во время совещания с перевозчиками заявил, что представители бизнеса, которые несут убытки из-за блокады границы, могут обратиться к правительству Польши с инициативой силового разгона забастовщиков с участием полиции и пограничников.

— Какое решение видим мы? Это физически отстранить протестующих от границы. Потому что это запрещено в принципе всеми соглашениями. И дать возможность движения транспортных средств. А дальше решать вопрос о протесте, требованиях протестующих. Но это можно сделать исключительно силами правоохранительных органов, например, полиции и пограничной службы, — объяснил он.

Деркач также отметил, что Мининфраструктуры до сих пор не получило официальных требований от польских перевозчиков, а все их заявления адресованы только польскому правительству.

— Мы, со своей стороны, не получили ни от польских перевозчиков, ни от правительства Польши никаких конкретных требований, которые должны быть выполнены украинской стороной, чтобы польские перевозчики прекратили блокаду, — добавил он.

По его словам, работа с Министерством инфраструктуры Польши и Еврокомиссией для устранения препятствий на границе продолжается, а польские консульство и посольства в Украине решают вопрос обеспечения всем необходимым водителей, которые остаются на дороге на территории Польши из-за блокады.

Он выразил надежду, что возможно, будут позитивные сдвиги после встречи заместителя министра инфраструктуры Польши Рафала Вебера с участниками блокады в Люблине, которая должна состояться сегодня.

Переговоры Кубракова с польским коллегой Адамчиком

Сегодня также состоялись переговоры вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком относительно блокирования границы польскими протестующими.

По последним данным Мининфраструктуры, сейчас заблокировано по обе стороны границы более 20 тыс. транспортных средств, соответственно, убытки несет экономика не только Украины или Польши, но и других стран.

В то же время Украина предлагает помощь польским коллегам в решении ситуации на границе, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости.

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали анонсированную ранее забастовку, заблокировав движение грузовиков на трех пунктах пропуска с Украиной: Краковец – Корчова, Ягодин – Дорогуск и Рава-Русская – Хребене.

Фото: скрин видео

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