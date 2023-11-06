Польские забастовщики заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска с Украиной

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали анонсированную ранее забастовку. Из-за этого наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

СМИ сообщают, что пропускная способность — не более одной машины на экспорт и импорт в час.

Польские перевозчики около 14:00 начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска Краковец — Корчова, Ягодин — Дорохуск и Рава-Русская — Хребене.

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Забастовка перевозчиков со стороны Польши

Информацию о забастовках в этих трех пунктах пропуска со стороны Польши подтвердили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В ГПСУ отметили, что осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

— По имеющейся информации, организаторы протеста планируют пропускать лишь по одному грузовому автомобилю в час. В то же время протестующие планируют пропускать грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, продукты, которые быстро портятся, и т. д., — говорится в сообщении.

Кроме этого, по имеющимся данным, организаторы действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусово и легкового транспорта.

Чего требуют забастовщики

По информации польских СМИ, польские перевозчики намерены бастовать до 3 января 2024 года.

— Мы не требуем неизвестно чего, мы хотим возвращения к нормальности, как было перед войной, к тем 160 тыс. разрешений, а не так как сейчас. Польскую границу в настоящее время пересекло уже 880 тыс. украинских машин — это огромное количество. Преимущественно эти грузовики приезжают пустые, берут товар в Польше и везут по всей Европе. Забирают нашу работу, — сказал один из бастующих СМИ.

Другой польский перевозчик добавил: Мы не против украинских перевозчиков. Мы не хотим недоразумений с ними, чтобы кто-то вбивал клин между нами. Мы имеем претензии из-за того, что нас никто не слушает. Наш рынок просто запущен, как это было с фермерами.

Они выдвинули ряд условий:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта — Ред.);

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе Шлях.

Причиной своих забастовок поляки называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Скриншот: видео Радио Свобода

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