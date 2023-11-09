Блокада кордону: у Польщі в бік України застрягли 1 700 вантажівок

Станом на ранок 9 листопада на території Польщі у чергах на в’їзд до України перебувало близько 1 700 вантажівок, половина з них – на КПП Ягодин – Дорогуськ.

Про ситуацію на українсько-польському кордоні розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Наразі блокування трьох напрямків триває. Польські перевізники перебувають на певній відстані від пунктів пропуску на шляхах сполучення, і фактично не дозволяють пересуватися вантажівкам. Вони повністю перекрили рух вантажного транспорту в бік України, єдине що – по 1-2 машини на годину все ж пропускають, – уточнив він.

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За його словами, щодо руху вантажівок з України в напрямку Польщі, працює лише КПП Краківець – Корчова.

Що відомо про переговори з польськими перевізниками

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач сьогодні під час наради з перевізниками заявив, що представники бізнесу, які зазнають збитків через блокаду кордону, можуть звернутися до уряду Польщі з ініціативою силового розгону страйкарів за участю поліції та прикордонників.

– Яке рішення бачимо ми? Це фізично відсторонити протестувальників від кордону. Тому що це заборонено в принципі всіма угодами. І дати можливість руху транспортних засобів. А далі вирішувати питання щодо протесту, вимог протестувальників. Але це можна зробити виключно силами правоохоронних органів, наприклад, поліції та прикордонної служби, – пояснив він.

Деркач також наголосив, що Мінінфраструктури досі не отримало офіційних вимог від польських перевізників, а всі їх заяви адресовані лише польському уряду.

– Ми, зі свого боку, не отримали ні від польських перевізників, ні від уряду Польщі жодних конкретних вимог, які мають бути виконані українською стороною, щоб польські перевізники припинили блокаду, – додав він.

За його словами, робота з Міністерством інфраструктури Польщі та Єврокомісією для усунення перешкод на кордоні триває, а польські консульство і посольства в Україні вирішують питання забезпечення всім необхідним водіїв, які залишаються на дорозі на території Польщі через блокаду.

Він висловив сподівання, що можливо, будуть позитивні зрушення після зустрічі заступника міністра інфраструктури Польщі Рафала Вебера з учасниками блокади в Любліні, яка має відбутися сьогодні.

Переговори Кубракова з польським колегою Адамчиком

Сьогодні також відбулися переговори віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком щодо блокування кордону польськими протестувальниками.

За останніми даними Мінінфраструктури, наразі заблоковано по обидва боки кордону понад 20 тис. транспортних засобів, відповідно, збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн.

Водночас Україна пропонує допомогу польським колегам у вирішенні ситуації на кордоні, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали анонсований раніше страйк, заблокувавши рух вантажівок на трьох пунктах пунктах пропуску з Україною: Краківець – Корчова, Ягодин – Дорогуськ і Рава-Руська – Хребене.

Фото: скрін відео

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