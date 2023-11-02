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Валентина Летяк, редактор ленты

Требования польских перевозчиков невыполнимы: в Украине ответили на угрозы заблокировать границу

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНИАН

Угрозами заблокировать с 3 ноября границу с Украиной польские перевозчики пытаются отменить так называемый транспортный безвиз и вернуть украинским перевозчикам разрешения. Однако они понимают, что не смогут вернуть эту систему в единоличном порядке.

Об этом в интервью Forbes Украина заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, который отвечает за автомобильный транспорт, дорожное хозяйство и работу пунктов пропуска через государственную границу.

— Требования польских перевозчиков нереалистичны — создается впечатление, что у них нет желания решить проблему. Но и реальной проблемы же на самом деле нет. Их блокада — это просто возможность перекрыть границу для украинских перевозчиков-конкурентов: именно украинцы — это 85% тех, кто пересекает украинско-польскую границу, чтобы завезти в Украину товары или вывезти экспорт, — объяснил чиновник.

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Также, по его словам, среди других требований Польши — запретить украинским перевозчикам регистрировали компании в Польше и ввести отдельную очередь в єЧерзі для авто на номерах ЕС.

— Сразу скажу, что последняя — нереалистична, потому что ни в одной стране ЕС не существует отдельной очереди для украинских водителей, в принципе, как и у нас. Сейчас мы видим в системе єЧерга транспорт из как минимум 40 стран, и это, очевидно, не только ЕС, — добавил Деркач.

Очень странным он считает и требование поляков получить доступ к системе Шлях, поскольку базово она создана для украинских перевозчиков и водителей.

В то же время он не очень верит в угрозы заблокировать границы на два месяца, поскольку это абсолютно неправомерные действия. Поэтому Украина уже обратились к Еврокомиссии.

— Относительно требований — большинство из них кажутся странными и в общем невыполнимыми, ведь их единственная цель — создать преференции для польских перевозчиков, которые переживают из-за потери собственной доли на рынке, — подытожил Деркач.

Сегодня пограничники уже предупредили о возможных осложнениях движения грузовиков как на въезд в Польшу, так и на выезд , из-за запланированной на 3 ноября забастовки польских перевозчиков. Речь идет о блокировании трех пунктов пропуска.

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Источник: Forbes Украина
вантажні перевезення, Мінінфраструктури, Польша, Украина-ЕС, Украина-Польша, Черги на кордоні
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