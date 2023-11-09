Именем Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) назовут один из скверов в центре Киева

Один из скверов в Печерском районе Киева назовут именем Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, который погиб 7 марта в боях под Бахмутом.

Такое решение приняли столичные депутаты 9 ноября на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

Инициатор проекта решения, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что мы должны увековечить на карте города имя героя, который был настоящим патриотом, защитником Украины и вел за собой людей.

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— В марте этого года тысячи украинцев прощались с Дмитрием на Майдане. И сейчас, учитывая значительную общественную потребность и поддержаные электронные петиции, мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайло в Печерском районе, — добавил он.

По его словам, на это также дали согласие близкие и побратимы Да Винчи.

В бою под Бахмутом 7 марта погиб 27-летний Герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон Волки Да Винчи в составе 67 отдельной механизированной бригады.

Фото: Дмитро Коцюбайло

Источник : Киевсовет

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