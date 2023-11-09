Именем Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) назовут один из скверов в центре Киева
Один из скверов в Печерском районе Киева назовут именем Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, который погиб 7 марта в боях под Бахмутом.
Такое решение приняли столичные депутаты 9 ноября на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.
Инициатор проекта решения, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что мы должны увековечить на карте города имя героя, который был настоящим патриотом, защитником Украины и вел за собой людей.
— В марте этого года тысячи украинцев прощались с Дмитрием на Майдане. И сейчас, учитывая значительную общественную потребность и поддержаные электронные петиции, мы должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайло в Печерском районе, — добавил он.
По его словам, на это также дали согласие близкие и побратимы Да Винчи.
В бою под Бахмутом 7 марта погиб 27-летний Герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи.
Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон Волки Да Винчи в составе 67 отдельной механизированной бригады.
Фото: Дмитро Коцюбайло
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