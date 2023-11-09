Ім’ям Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) назвуть один із скверів у центрі Києва

Один із скверів у Печерському районі Києва назвуть ім’ям Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, який загинув 7 березня в боях під Бахмутом.

Таке рішення ухвалили столичні депутати 9 листопада на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

Ініціатор проєкту рішення, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко наголосив, що ми маємо увіковічити на карті міста ім’я героя, який був справжнім патріотом, захисником України і вів за собою людей.

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– У березні цього року тисячі українців прощалися з Дмитром на Майдані. І зараз, враховуючи значну суспільну потребу та підтримані електронні петиції, ми маємо увіковічити його ім’я на карті міста. Результатом прийняття цього рішення буде обрання найкращої території для створення скверу імені Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла у Печерському районі, – додав він.

За його словами, на це також дали згоду близькі та побратими Да Вінчі.

У бою під Бахмутом 7 березня загинув 27-річний Герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло із позивним Да Вінчі.

Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон Вовки Да Вінчі в складі 67 окремої механізованої бригади.

Фото: Дмитро Коцюбайло

Джерело : Київрада

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