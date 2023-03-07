Март, 07 в 21:36

Вечером 7 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в бою под Бахмутом погиб герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Президент назвал украинского воина человеком-символом и примером храбрости.

– Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер и смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины, – сказал Зеленский.

Факты ICTV рассказывают, кем был украинский герой Дмитрий Коцюбайло.

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Да Винчи было 27 лет. Младший лейтенант, который возглавлял отдельный механизированный батальон Волки Да Винчи в составе 67 отдельной механизированной бригады.

На фронт украинский защитник ушел в 2014-м, вместе с началом российско-украинской войны. Во время боев в Песках Донецкой области в том же году получил тяжелое ранение танковым снарядом.

Через несколько месяцев после реабилитации вернулся на передовую, где продолжил защищать Украину от российских захватнических войск.

В ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский отметил Дмитрия Коцюбайло званием Герой Украины.

В 2018 году Вікна-Новини рассказывали об истории любви украинского защитника, который на войне встретил волонтерку Алину Михайлову.

В подразделении Волки Да Винчи тоже отреагировали на смерть комбата.

– Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб командир Волков Да Винчи. Погиб с оружием в руках, погиб, первым идя в бой. Жил и погиб как Герой, – говорится в сообщении.

Военные объяснили, что их подразделение называется Волки Да Винчи именно потому, что они всегда шли за Дмитрием в бой.

– Он был для нас лучшим командиром, побратимом, лидером и образцовым националистом, – написали они.

В подразделении говорят, что всю свою сознательную жизнь Дмитрий Коцюбайло посвятил борьбе с российским врагом.

– Он ушел на фронт, когда ему едва исполнилось 18 лет. О его боевом пути красноречиво говорит факт, что Да Винчи стал первым добровольцем и самым молодым командиром, который прижизненно получил звание Героя Украины, – говорится в сообщении.

Собратья Коцюбайло говорят, что их боевая семья понесла невосполнимую потерю, а вся Украина потеряла легендарного командира.

– Отныне его борьбу должны продолжать все мы. Во имя наших павших героев – мы выиграем эту войну, выпалив российских оккупантов с нашей земли. Честь и слава Герою, – написали военные.

В подразделении Волки Да Винчи сообщили, что детали о чине похорон будут объявлены позже.

Фото: Вовки Да Вінчі