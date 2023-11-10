РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка
Сейчас оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда Украины площадью 0,80 млн га.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
В министерстве отметили, что в результате войны РФ против Украины:
- уничтожена вся заповедная зона (1 588 га), ценнейший степной участок Джарылгачского национального природного парка;
- поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн га;
- под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети — 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы;
- в зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), которые имеют статус благодаря их уникальному биоразнообразию;
- практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: архипелаг Большие и Малые Кучугуры и заплава Семь Маяков.
Кроме того, повреждены места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.
— Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования, — говорится в сообщении.
Ранее в Херсонском облсовете объяснили, зачем нужно восстановление Каховской ГЭС.
Загрузка
Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова