РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка

Сейчас оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда Украины площадью 0,80 млн га.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В министерстве отметили, что в результате войны РФ против Украины:

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уничтожена вся заповедная зона (1 588 га), ценнейший степной участок Джарылгачского национального природного парка;

поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн га;

под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети — 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы;

в зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), которые имеют статус благодаря их уникальному биоразнообразию;

практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: архипелаг Большие и Малые Кучугуры и заплава Семь Маяков.

Кроме того, повреждены места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

— Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования, — говорится в сообщении.

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