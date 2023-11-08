Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ

Экономика Украины после российского вторжения в феврале 2022-го начала постепенно восстанавливаться в 2023 году, однако продолжительность и интенсивность войны представляют значительный риск для ее перспектив.

Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда для Европы за ноябрь.

— На фоне длительных атак на украинскую инфраструктуру экономика начала восстанавливаться в начале 2023 года, возрастая на 2,4% в квартальном измерении с учетом сезонного фактора в первом квартале и продолжила расти во втором квартале. Эксперты МВФ прогнозируют общий рост на уровне 1-3% в 2023 году, — говорится в отчете.

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Восстановление в МВФ объясняют повышением устойчивости предприятий и домохозяйств во время войны, чему способствовало возобновление внутреннего спроса и улучшение потребительских и деловых настроений.

— Несмотря на недавние положительные тенденции, продолжительность и интенсивность войны представляют значительный риск для экономических перспектив. Среднесрочные перспективы зависят от результата войны, масштаба расходов на восстановление, возвращения мигрантов, структурных реформ и перспектив вступления в ЕС, — подытожили в МВФ.

Национальный банк Украины недавно улучшил прогноз роста экономики страны по итогам 2023 года с 2,9% до 4,9%.

В то же время прогноз НБУ по реальному ВВП в 2024 году почти не изменился — с 3,5% до 3,6%, а в 2025-м рост экономики ускорится до 6%.

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