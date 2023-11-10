РФ повністю знищила заповідну зону Джарилгацького нацпарку

Наразі окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду України площею 0,80 млн га.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

У міністерстві зазначили, що внаслідок війни РФ проти України:

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знищена вся заповідна зона (1 588 га), найцінніша степова ділянка Джарилгацького національного природного парку;

уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га;

під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи;

у зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їх унікальному біорізноманіттю;

практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: архіпелаг Великі та Малі Кучугури та заплава Сім Маяків.

Окрім того, пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що під загрозою зникнення у світовому масштабі.

– Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування, – йдеться у повідомленні.

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