Стефанишина об отчете Еврокомиссии: Четыре рекомендации являются техническими, в декабре будет прогресс

Четыре рекомендации для Украины, которые Еврокомиссия включила в свой отчет, являются техническими. Уже в декабре Киев достигнет прогресса по некоторым из них.

Об этом рассказала сегодня на брифинге вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– Четыре пункта, которые определены Еврокомиссией, действительно технические. По весу они не имеют ничего общего с семью рекомендациями и основополагающими реформами. Более того, эти четыре пункта являются лишь рекомендациями, к которым Европейский совет может прислушаться либо не прислушаться, — объяснила она.

Стефанишина подчеркнула, что указанные четыре пункта “не имеют никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься в декабре”. Речь идет о решении о начале переговоров с Украиной о членстве. Евросовет должен рассмотреть его в середине декабря.

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Ольга Стефанишина уточнила, что президент Владимир Зеленский уже дал поручение работать над этими вопросами. Вице-премьер заверила, что “уже в декабре точно будет прогресс по некоторым из них”.

– Есть предостережения, но нет сомнений, что в декабре будет принято решение, что мы начнем подготовку к переговорам безотлагательно после 15 декабря, – заверила она.

Стефанишина объяснила, что на основе рекомендаций Еврокомиссии Украина будет готовить Национальную программу подготовки ко вступлению в ЕС. Ежегодно ее будут обновлять с учетом прогресса и динамики переговоров между Киевом и Брюсселем.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на брифинге заявила, что Еврокомиссия дала четкую рекомендацию начать переговоры с Украиной о вступлении. Сейчас для нашей страны открылось “окно возможностей”, которым она должна воспользоваться.

– Здесь есть четкое решение начать переговоры… Есть четыре критерия, которые нужно оценить перед началом следующих шагов, – отметила Матернова, добавив, что никаких двусмысленных формулировок в отчете ЕС нет.

Заключение Еврокомиссии по Украине

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Такое решение объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина на 90% выполнила необходимые шаги по вступлению в ЕС.

Отчет также содержит четыре рекомендации для Украины:

принять закон об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро;

исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке активов, в частности госслужащих;

принять закон, регулирующий лоббирование по европейским стандартам;

выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по реформе законодательства о нацменьшинствах, в частности, связанные с законами о государственном языке, медиа и образовании.

Отчет Еврокомиссии является рекомендацией для Европейского совета, который должен в декабре принять финальное решение запускать ли переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Источник: Media Center Ukraine

Источник : Еврокомиссия

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