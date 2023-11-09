Стефанішина про звіт Єврокомісії: Чотири рекомендації є технічними, у грудні буде прогрес

Чотири рекомендації для України, які Єврокомісія включила в свій звіт, є технічними. Вже в грудні Київ досягне прогресу за деякими з них.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Чотири пункти, які визначені Єврокомісією, є насправді технічними. За вагою вони не мають нічого спільного з сімома рекомендаціями та основоположними реформами. Ба більше, ці чотири пункти є лише рекомендаціями, до яких Європейська рада може дослухатися або не дослухатися, – пояснила вона.

Стефанішина наголосила, що зазначені чотири пункти “не мають жодного зв’язку з політичним рішенням, яке ухвалюватимуть у грудні”. Йдеться про рішення щодо початку переговорів з Україною про членство. Єврорада має розглядати його в середині грудня.

Зараз дивляться

Ольга Стефанішина уточнила, що президент Володимир Зеленський уже дав доручення працювати над цими питаннями. Віцепрем’єр запевнила, що “вже в грудні точно буде прогрес за деякими з них”.

– Є застереження, але немає сумнівів, що в грудні буде ухвалено рішення, що ми почнемо підготовку до переговорів невідкладно після 15 грудня, – запевнила вона.

Стефанішина пояснила, що на основі рекомендацій Єврокомісії Україна готуватиме Національну програму підготовки до вступу в ЄС. Щороку її оновлюватимуть, з урахуванням прогресу та динаміки переговорів між Києвом і Брюсселем.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на брифінгу заявила, що Єврокомісія дала чітку рекомендацію розпочати переговори з Україною про вступ. Зараз для нашої країни відкрилося “вікно можливостей”, яким вона має скористатися.

– Тут є чітке рішення розпочати переговори… Є чотири критерії, які треба оцінити перед початком наступних кроків, – зазначила Матернова, додавши, що жодних двозначних формулювань звіт ЄС не містить.

Висновок Єврокомісії щодо України

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Таке рішення оголосила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна на 90% виконала необхідні кроки для вступу до ЄС.

Звіт також містить чотири рекомендації для України:

ухвалити закон про збільшення штату Національного антикорупційного бюро;

виключити із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, зокрема держслужбовців;

ухвалити закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами;

виконати всі рекомендації Венеційської комісії щодо реформи законодавства про нацменшини, зокрема пов’язані із законами про державну мову, медіа та освіту.

Звіт Єврокомісії є рекомендацією для Європейської ради, яка має в грудні ухвалити фінальне рішення, чи запускати переговори з Україною про вступ до ЄС.

Джерело: Media Center Ukraine

Джерело : Єврокомісія

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