Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС — фон дер Ляйен
Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.
Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.
– Сегодня — исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Молдовой и Украиной. Украина продолжает сталкиваться с большими трудностями, вызванными российской агрессией, и все же Украина проводит большое реформирование даже во время войны, – сказала она.
Украина на 90% выполнила необходимые шаги
Урсула фон дер Ляйен отметила, что во время ее последнего визита в Киев она убедилась, что Украина на 90% выполнила соответствующие шаги для вступления в ЕС.
В частности, это конституционная реформа в сфере судопроизводства, антикоррупционная программа, а также относительно вмешательства олигархов в общественную жизнь и так далее.
– Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, в антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, в общественной жизни, также новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств, – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко