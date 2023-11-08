Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС — фон дер Ляйен

Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.

– Сегодня — исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Молдовой и Украиной. Украина продолжает сталкиваться с большими трудностями, вызванными российской агрессией, и все же Украина проводит большое реформирование даже во время войны, – сказала она.

Украина на 90% выполнила необходимые шаги

Урсула фон дер Ляйен отметила, что во время ее последнего визита в Киев она убедилась, что Украина на 90% выполнила соответствующие шаги для вступления в ЕС.

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В частности, это конституционная реформа в сфере судопроизводства, антикоррупционная программа, а также относительно вмешательства олигархов в общественную жизнь и так далее.

– Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, в антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, в общественной жизни, также новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств, – подчеркнула президент Еврокомиссии.



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