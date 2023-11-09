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Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания

Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания

Сегодня утром в оккупированном Скадовске, что в Херсонской области, раздались мощные взрывы. Предварительно, это прилет по захватчикам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, прилетело по базированию россиян в гостинице Лотос, в центре города.

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал фото с места прилета по оккупантам. На кадрах видно, что дом полностью разрушен.

Российские СМИ пишут об 11 раненых, но есть информация о по меньшей мере пяти погибших.

Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания
Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания
Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания
Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания
Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания
Прилет по оккупантам в Скадовске: показали, как выглядит место попадания

Ждем официальной и более детальной информации от украинских властей.

Напомним, что 17 октября в Скадовске уже прилетало по оккупантам. По словам Петра Андрющенко, взрыв прогремел в расположении офицерского состава оккупантов в частном секторе города.

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4 ноября в оккупированном Скадовске также были слышны взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Скадовський захисник

Война в Украине, Взрыв, Скадовск
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