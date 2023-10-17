В оккупированном Скадовске раздались взрывы: есть “прилет” по расположению оккупантов
Во вторник после обеда, 17 октября, во временно оккупированном городе Скадовск (Херсонская область) раздались взрывы.
Об этом информируют СМИ и мониторинговые каналы.
О взрывах в городе сообщают местные жители. Есть информация, что в районе Скадовска происходит “бавовна” для российских оккупантов.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко пишет о “прилете по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе”. По его данным, попадание очень точное.
Более подробной информации пока нет.
Скадовск – это город и морской порт на берегу Джарилгацкого залива Черного моря. Населенный пункт находится под оккупацией РФ с начала полномасштабной войны.
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