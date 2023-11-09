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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Скадовську прогриміли вибухи: попередньо, приліт по окупантах

У Скадовську прогриміли вибухи: попередньо, приліт по окупантах

Сьогодні зранку в окупованому Скадовську, що на Херсонщині, пролунали потужні вибухи. Попередньо, це приліт по загарбниках.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, прилетіло по базуванню росіян у готелі Лотос, що в центрі міста.

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Чекаємо офіційної і більш детальної інформації від української влади.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Скадовську вже прилітало по окупантах. За словами Петра Андрющенка, вибух прогримів у розташуванні офіцерського складу окупантів в приватному секторі міста.

4 листопада в окупованому Скадовську також було чути вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Скадовський захисник

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Війна в Україні, Вибух, Скадовськ
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