У Скадовську прогриміли вибухи: попередньо, приліт по окупантах
Сьогодні зранку в окупованому Скадовську, що на Херсонщині, пролунали потужні вибухи. Попередньо, це приліт по загарбниках.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, прилетіло по базуванню росіян у готелі Лотос, що в центрі міста.
Чекаємо офіційної і більш детальної інформації від української влади.
Нагадаємо, що 17 жовтня у Скадовську вже прилітало по окупантах. За словами Петра Андрющенка, вибух прогримів у розташуванні офіцерського складу окупантів в приватному секторі міста.
4 листопада в окупованому Скадовську також було чути вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Скадовський захисник
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова