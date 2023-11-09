Погиб украинский лоцман: Гуменюк об атаке РФ на судно под флагом Либерии
В результате удара РФ по гражданскому судну под флагом Либерии, когда оно заходило в один из портов Одесской области, погиб лоцман, который был гражданином Украины, он работал в Администрации морских портов.
Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях вчерашней атаки врага.
— Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критические, скорее всего, баротравма. Что касается состояния здоровья членов экипажа, то госпитализировали только одного, остальные получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна. Само судно получило довольно значительные повреждения, — уточнила она.
Вскоре в Администрации морских портов подтвердили гибель их сотрудника — лоцмана первого класса Сергея Сурина. Ему было 43 года.
Вечером 8 ноября стало известно о ракетном ударе РФ в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море.
Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт. Погиб один человек, ранены еще трое членов экипажа — граждане Филиппин.
Фото: Силы обороны юга Украины
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