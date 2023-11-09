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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загинув український лоцман: Гуменюк про атаку РФ на судно під прапором Ліберії

Загинув український лоцман: Гуменюк про атаку РФ на судно під прапором Ліберії

Внаслідок удару РФ по цивільному судну під прапором Ліберії, коли воно заходило в один із портів Одеської області, загинув лоцман, який був громадянином України, він працював в Адміністрації морських портів.

Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про наслідки вчорашньої атаки ворога.

– Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то госпіталізували лише одного, решта отримали допомогу на місці й залишились у складі екіпажу на борту судна. Саме судно отримало досить значні пошкодження, – уточнила вона.

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Згодом в Адміністрації морських портів підтвердили загибель їхнього співробітника – лоцмана першого класу Сергія Суріна. Йому було 43 роки.

Ввечері 8 листопада стало відомо про ракетний удар РФ в напрямку одного з портів Одеської області з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт. Загинула одна людина, поранені ще троє членів екіпажу – громадяни Філіппін.

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Фото: Сили оборони півдня України

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Війна в Україні, Корабель, Ліберія, Одеська область, Ракетні удари Росії, судно
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