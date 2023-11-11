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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Із сектору Гази евакуйовано ще 11 громадян України – посол

Кордон Гази та Єгипту, РАФАХ
Фото: Getty Images

У ніч на 11 листопада із сектору Гази вдалося евакуювати ще одну групу громадян України. Загальна кількість евакуйованих перевищила 210 осіб.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Сьогодні вночі кордон із сектору Гази до Єгипту перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість на цю хвилину становить 214 осіб, – зазначив дипломат.

Він уточнив, що, окрім українців, були евакуйовані дев’ять громадян Молдови.

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Наразі в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію “близько 160 наших громадян і громадян Молдови”. Найближчим часом вони вилетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева.

За словами Корнійчука, українські дипломати працюють над тим, щоб громадяни могли без перешкод евакуюватися. Однак не всі українці, які подалися на евакуацію, змогли вчасно прибути до пункту пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом.

Дипломати отримали близько 360 звернень від громадян України на евакуацію. Ізраїльська та єгипетська сторони наразі надали 229 дозволів на перетинання кордону.

– Ми вивезли більш ніж половину громадян, які на це зголосилися, – додав Корнійчук.

Евакуація з сектору Гази: що відомо

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль кількома тисячами ракет і прорвалися на територію країни з сектору Гази.

Ізраїль оголосив про стан війни, розпочав наземну операцію та завдає ударів по об’єктах ХАМАС.

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На тлі війни сотні громадян України, серед яких багато жінок і дітей, висловили бажання евакуюватися з Гази.

Перша група українців отримала дозвіл на евакуацію лише 7 листопада. Станом на 10 листопада з сектору Гази вдалося врятувати 203 українських громадян.

Війна в Ізраїлі, Евакуація, Сектор Газа, Українці
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