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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Из сектора Газа удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины – Зеленский

Евакуація українців з сектору Гази

Из сектора Газа за прошедшие сутки удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди спасенных есть и девять граждан Молдовы.

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– За прошедшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы, – отметил глава государства.

Всего на этой неделе из сектора Газа были спасены 203 украинских гражданина.

– Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был, — подчеркнул Зеленский.

Эвакуация из сектора Газа: что известно

7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и прорвались на территорию страны из сектора Газа.

Израиль в ответ объявил о состоянии войны и начал наносить удары по объектам ХАМАС в Газе. Впоследствии израильская армия начала наземную операцию.

На этом фоне сотни граждан Украины выразили желание эвакуироваться из сектора Газа. Среди них много женщин и детей. Однако долгое время такая возможность была заблокирована.

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7 ноября в посольстве Украины в Израиле сообщили, что первая группа украинцев (101 человек) получила разрешение на эвакуацию из Газы. Вечером того же дня первую группу граждан Украины (20 человек) выпустили через КПП с Египтом.

8 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно эвакуировала из сектора Газа 43 украинцев.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Война в Израиле, Владимир Зеленский, Евакуація, Сектор Газа, Українці
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