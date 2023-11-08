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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Пропустили первую группу: из сектора Газа начали выпускать украинцев

Пропустили первую группу: из сектора Газа начали выпускать украинцев
Фото: Getty Images

Из сектора Газа началась эвакуация украинцев и уже удалось выпустить первую группу граждан Украины через КПП с Египтом.

Об этом Общественному рассказали в посольстве Украины в Египте.

Как пишет Суспільне со ссылкой на местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, по состоянию на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.

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На границе с Египтом их должны были встретить представители посольства.

Как сообщил Суспільному посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, по состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из Сектора Газа.

— Первое разрешение получили, сколько пройдут людей по факту — увидим вечером, — сообщил Корнийчук.

По его словам, сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

Эвакуация из сектора Газа

Еще утром 7 ноября посол Корнийчук сообщал, что на вторник должен состояться первый этап эвакуации украинцев из сектора Газа.

Контрольно-пропускной пункт Рафах между Сектором Газа и Египтом, через который эвакуируют иностранцев, начал свою работу 1 ноября. Кроме иностранцев, через него также пропускают палестинцев с загранпаспортами.

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По предварительным данным, Катар договорился с Израилем, Египтом и группировкой ХАМАС об открытии перехода, хотя пока неясно, на какой срок.

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Источник: Суспільне
Израиль, Война в Израиле, Евакуація, посольства, Сектор Газа
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