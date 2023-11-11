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Германия с 2024 года удвоит военную помощь Украине – Bild

Бундестаг прапор Німеччини
Фото: Unsplash

Начиная с 2024 года Германия удвоит военную помощь Украине. Вместо €4 млрд теперь будет €8 млрд.

Как пишет Bild, ссылаясь на информацию Министерства обороны Германии, на этой неделе было достигнуто согласие касательно этого вопроса и на следующей неделе бюджетный комитет официально одобрит увеличение на дополнительные €4 млрд.

Для Украины это означает больше оружия и больше боеприпасов в противостоянии российской агрессии.

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Первоначально министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только €4 млрд на военную помощь. Однако почти все эти деньги были направлены на уже обещанные проекты. На новую помощь Министерству обороны осталось всего €120 млн.

Издание цитирует министра обороны Германии Бориса Писториуса, который не мог поверить в такое ограниченное количество ресурсов. По данным Bild, Писториус забил тревогу и потребовал выделения дополнительных €5 млрд в ходе текущих переговоров по бюджету.

Как итог, €4 млрд будут добавлены в 2024 году. Кроме того, Министерству обороны будет разрешено потратить €2 млрд в качестве так называемых ассигнований на выполнение долгосрочных контрактов на поставку вооружений.

Дополнительные миллиарды отразятся и на квоте Германии в НАТО: по расчетам министерства, в 2024 году Германия достигнет 2,1% взносов в Альянс, поскольку члены НАТО обязуются тратить на оборону не менее двух процентов своего валового внутреннего продукта. Германия нарушала это обещание на протяжении многих лет.

Эксперт по госбюджету Германии Андреас Шварц заявил Bild, что такой ход является правильным для ФРГ.

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— Удвоение военной помощи — это правильно и важно. Это означает, что наше обещание Украине подкреплено необходимыми деньгами. Тот факт, что мы также выполняем квоту НАТО на 2,1%, является большим успехом для правящей коалиции, — сказал он.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин стремится сделать свои Вооруженные силы “основой сдерживания и коллективной обороны в Европе”. А потому ФРГ следует усилить поддержку союзников и быть готовыми к войне.

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Война в Украине, військова допомога, Німеччина, Підтримка України
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