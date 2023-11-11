Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Терміново
РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих
Євро різко здешевшало на 24 копійки: курс валют в Україні 8 листопада
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
У США прокоментували заяву Зеленського про недоречність виборів під час війни
Україна
Потребує перевірки
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild

Бундестаг прапор Німеччини
Фото: Unsplash

Із 2024 року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість €4 млрд тепер буде €8 млрд.

Як пише Bild, посилаючись на інформацію Міністерства оборони Німеччини, цього тижня було досягнуто згоди щодо цього питання і наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить збільшення на додаткові €4 млрд.

Для України це означає більше зброї і більше боєприпасів у протистоянні російській агресії.

Зараз дивляться

Спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік тільки €4 млрд на військову допомогу. Однак майже всі ці гроші були спрямовані на вже обіцяні проєкти. На нову допомогу Міністерству оборони залишилося всього €120 млн.

Видання цитує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який не міг повірити в таку обмежену кількість ресурсів. За даними Bild, Пісторіус забив на сполох і зажадав виділення додаткових €5 млрд під час поточних переговорів щодо бюджету.

Як підсумок, €4 млрд буде додано у 2024 році. Крім того, Міністерству оборони буде дозволено витратити €2 млрд як так звані асигнування на виконання довгострокових контрактів на постачання озброєнь.

Додаткові мільярди відіб’ються і на квоті Німеччини в НАТО: за розрахунками міністерства, у 2024 році Німеччина досягне 2,1% внесків до військового блоку, оскільки члени НАТО зобов’язуються витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Німеччина порушувала цю обіцянку протягом багатьох років.

Експерт із держбюджету Німеччини Андреас Шварц заявив Bild, що такий хід є правильним для ФРН.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

– Подвоєння військової допомоги – це правильно і важливо. Це означає, що наша обіцянка Україні підкріплена необхідними грошима. Той факт, що ми також виконуємо квоту НАТО на 2,1%, є великим успіхом для правлячої коаліції, – сказав він.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін прагне зробити свої Збройні сили “основою стримування та колективної оборони в Європі”. А тому ФРН слід посилити підтримку союзників і бути готовими до війни.

Читайте також
ЄС має підтримати Україну, якщо допомога США скоротиться – Боррель
Жозеп Боррель

Війна в Україні, військова допомога, Німеччина, Підтримка України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ексглава НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
РФ обстріляла Херсон: спалахнула пожежа, один із постраждалих помер у лікарні
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Українська і польська сторони проведуть зустріч для розблокування пунктів пропуску
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
ЄС має підтримати Україну, якщо допомога США скоротиться – Боррель
Жозеп Боррель
Скандал у Львові: у ТЦК обіцяють притягнути до відповідальності військових, які заштовхали чоловіка в авто
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild

Завантаження

Ігри
Відео
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах

Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.

Андрій Почтєв
Бійці 65 ОМБр розкрили деталі легендарної операції Ікси, яка дозволила звільнити Роботине
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь