Німеччина з 2024 року подвоїть військову допомогу Україні – Bild

Із 2024 року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість €4 млрд тепер буде €8 млрд.

Як пише Bild, посилаючись на інформацію Міністерства оборони Німеччини, цього тижня було досягнуто згоди щодо цього питання і наступного тижня бюджетний комітет офіційно схвалить збільшення на додаткові €4 млрд.

Для України це означає більше зброї і більше боєприпасів у протистоянні російській агресії.

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Спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік тільки €4 млрд на військову допомогу. Однак майже всі ці гроші були спрямовані на вже обіцяні проєкти. На нову допомогу Міністерству оборони залишилося всього €120 млн.

Видання цитує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який не міг повірити в таку обмежену кількість ресурсів. За даними Bild, Пісторіус забив на сполох і зажадав виділення додаткових €5 млрд під час поточних переговорів щодо бюджету.

Як підсумок, €4 млрд буде додано у 2024 році. Крім того, Міністерству оборони буде дозволено витратити €2 млрд як так звані асигнування на виконання довгострокових контрактів на постачання озброєнь.

Додаткові мільярди відіб’ються і на квоті Німеччини в НАТО: за розрахунками міністерства, у 2024 році Німеччина досягне 2,1% внесків до військового блоку, оскільки члени НАТО зобов’язуються витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Німеччина порушувала цю обіцянку протягом багатьох років.

Експерт із держбюджету Німеччини Андреас Шварц заявив Bild, що такий хід є правильним для ФРН.

– Подвоєння військової допомоги – це правильно і важливо. Це означає, що наша обіцянка Україні підкріплена необхідними грошима. Той факт, що ми також виконуємо квоту НАТО на 2,1%, є великим успіхом для правлячої коаліції, – сказав він.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін прагне зробити свої Збройні сили “основою стримування та колективної оборони в Європі”. А тому ФРН слід посилити підтримку союзників і бути готовими до війни.

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