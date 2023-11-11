Украинские морские дроны за год поразили восемь судов Черноморского флота РФ

Благодаря флоту морских дронов за прошедший год было поражено восемь российских кораблей.

Об этом 11 ноября в своем Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Флоту морских дронов — год. В ноябре 2022 года президент запустил через платформу UNITED24 сбор на первый в мире флот морских дронов. Это уникальная разработка, которая меняет доктрину ведения войны в море и заставляет россиян бояться за свои корабли, — написал он.

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Михаил Федоров напомнил, что на сегодня часть Черноморского флота РФ пошла на дно.

— Украинские дроны поразили Адмирал Макаров, Иван Голубец, Иван Хурс, Сергей Котов, Нефтяной маяк, Акулу и Серну, — напомнил он.

Министр подчеркнул, что сегодня атаками украинских дронов восхищается весь мир и “это только начало”.

— Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще больше пораженных российских кораблей в новостях. Спасибо всем, кто поддерживает UNITED24 и помогает, — написал он.

Ранее Факты ICTV подготовили материал о годовщине использования морских дронов, а также о том, как небольшие надводные аппараты изменили ситуацию в Черном море, став реальной угрозой для российского флота.

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