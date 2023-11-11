Українські морські дрони за рік уразили вісім суден Чорноморського флоту РФ

Завдяки флоту морських дронів за рік, що минув, було уражено вісім російських кораблів.

Про це 11 листопада у своєму Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Флоту морських дронів — рік. У листопаді 2022 року президент запустив через платформу UNITED24 збір на перший у світі флот морських дронів. Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі, – написав він.

Михайло Федоров нагадав, що станом на сьогодні частина Чорноморського флоту РФ пішла на дно.

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– Українські дрони уразили Адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Хурс, Сергій Котов, Нафтовий маяк, Акулу та Серну, – нагадав він.

Міністр наголосив, що сьогодні атаками українських дронів захоплюється весь світ і “це лише початок”.

– Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах. Дякую всім, хто підтримує UNITED24 та допомагає, – написав він.

Раніше Факти ICTV підготували матеріал про річницю використання морських дронів, а також про те, як невеликі надводні апарати змінили ситуацію в Чорному морі, ставши реальною загрозою для російського флоту.

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