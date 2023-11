Важный элемент войны на море: что известно об украинских морских дронах и где их применяли

Ровно год тому назад Украина положила начало истории первого в мире флота морских дронов. Небольшие надводные аппараты изменили ситуацию в Черном море, став реальной угрозой для российского флота.

Что известно об украинских морских дронах и операциях с их участием – далее в материале.

Флот морских дронов: с чего все началось

История создания первого в мире флота морских дронов берет свое начало с 11 ноября 2022 года. Именно тогда был объявлен сбор средств на формирование флота через фандрейзинговую платформу United24.

Сейчас смотрят

Отмечалось, что главной задачей безэкипажных ударных катеров является “защита акватории украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей”. Среди других задач – разблокирование зернового коридора для гражданских торговых судов и выполнение секретных миссий.

Для начала целью стало собрать средства на 100 морских дронов украинской разработки. Стоимость одного аппарата составляет 10 млн грн.

Только за первый день удалось собрать более 120 млн грн. А за три дня люди со всего мира задонатили более 200 млн грн.

По состоянию на начало марта 2023 года к инициативе присоединились более 50 компаний. А сумма добровольных взносов пересекла отметку в 500 млн грн.

Первый морской дрон, на который собрали деньги, получил название Херсон – в честь деоккупированного Вооруженными силами Украины города. Дата освобождения – 11 ноября – совпала с днем запуска сбора средств на флот.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Для еще трех первых дронов выбрали названия Севастополь, Мариуполь и Бахмут.

Народ Литвы вместе с журналистом Андрюсом Тапинасом собрали средства на три надводных аппарата, выбрав для них красноречивые названия: Peace Да, Peace Дец и Peace Дюк.

In an outstanding display of solidarity, Lithuanians have already raised money for 3 naval drones. They send messages to the????????ships by the naming the drones: ????Peace Dec

????Peace Da

????Peace Duke#FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/nRCLgQ3f71 — UNITED24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022

Что известно о характеристиках морских дронов

Общие тактико-технические характеристики морских дронов обнародованы на сайте платформы United24:

длина аппарата составляет 5,5 м;

полный вес может достигать 1000 кг;

операционный радиус действия – до 400 км, а дальность хода – до 800 км;

автономность – до 60 часов;

боевая нагрузка – до 200 кг;

максимальная скорость – 80 км/ч.

Дроны оснащены: системой автопилотирования, видеоподсистемами (в том числе ночного видения), специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), резервными модулями связи и боевой частью.

В комплект также входит наземная автономная станция управления, системы транспортировки и хранения дронов.

На United24 есть короткое видео, на котором продемонстрированы некоторые детали и внешний вид беспилотных надводных аппаратов.

Ukraine is creating the world’s first Fleet of Naval Drones — so, we are launching our biggest fundraiser yet????It will protect the????????waters, prevent cities from being struck by missiles, and also help unlock corridors for civilian ships that transport grain. #FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/9V07vqZXkl — UNITED24 (@U24_gov_ua) November 11, 2022

Отмечается, что это “уникальная украинская разработка” многопрофильного назначения. Морские дроны способны участвовать в:

дальней разведке;

наблюдении за береговой активностью;

сопровождении и поддержке традиционного флота;

конвоировании торговых судов;

корректировании ракетных поражений и артиллерии.

Кроме того, они могут защищать украинские пункты базирования и противодействовать десантным операциям врага.

– Морские дроны – уникальный продукт, созданный украинцами во время полномасштабного вторжения для борьбы с Черноморским флотом РФ, – подчеркнул вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что известно о модификациях морских дронов

Морские дроны – это засекреченная украинская технология. В связи с этим по понятным причинам официальные данные о количестве изготовленных аппаратов и их разновидностях не озвучивались.

В Министерстве цифровой трансформации недавно отмечали, что “сегодня уже есть несколько модификаций и моделей такого вооружения”, не указав других деталей.

И все же кое-какую информацию можно найти в открытых источниках.

• Magura V5

В конце июля этого года украинское государственное предприятие Спецтехноэкпорт представило новейшую разработку – морской автономный дрон Magura V5 на международной выставке вооружения в Турции. Об этом писала Украинская служба BBC.

Название дрона имеет двойное значение. Во-первых, это аббревиатура: Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат. А во-вторых, Магура в славянской мифологии – крылатая и воинственная дочь громовержца Перуна, которая поддерживает воинов на поле боя.

Журналисты со ссылкой на Спецтехноэкпорт сообщали, что Magura V5 имеет следующие тактико-технические характеристики:

длина – 5,5 м, ширина – 1,5 м, высота над ватерлинией – 0,5 м;

крейсерская скорость – 22 морских узла (40,7 км/ч), а максимальная – 42 узлов (почти 78 км/ч);

дальность работы – 450 морских миль (около 833 км);

нагрузка – 320 кг (т. е. дрон может нести около 300 кг взрывчатки);

управление с помощью спутниковой связи или радиосети;

видеокамера на носу дрона, передающая изображение в режиме онлайн.

В материале BBC говорится, что этот катер может выполнять целый ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательная операция, минная борьба, охрана флота и выполнение боевых задач.

Обслуживать дрон могут лишь несколько человек, включая оператора. Не исключено, что Magura V5 может работать роем, то есть в составе нескольких беспилотников.

Через несколько дней после выставки в Турции американский телеканал CNN обнародовал эксклюзивный сюжет о новейшем украинском морском дроне.

‘Faster than anything else in the Black Sea’: See Ukraine’s latest sea drone https://t.co/P8j2y7uD06 pic.twitter.com/uT6n95UFAl — CNN International (@cnni) July 29, 2023

В видео показали аппарат, внешне похожий на Magura V5. Отмечалось, что дроны способны перевозить до 300 кг взрывчатки на расстояние до 800 км.

А в сентябре компания Спецтехноэкспорт обнародовала фото с выставки в Лондоне, на которых можно увидеть выставочный образец Magura V5.

– В конце 2022 года был презентован дрон, который мог плавать на расстояние 400 км и нести на борту 200 кг взрывчатки. Magura – это новый этап. Увеличено в два раза расстояние плавания до 800 км. Увеличена боевая часть до 350 кг, – отмечал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

• Морський малюк

Достоверно известно и об еще одном виде надводных дронов – Морський малюк (SeaBaby). Они – техническая разработка Службы безопасности Украины.

Спецслужба показала, как выглядят эти беспилотники, 16 августа.

– Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря, – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк в эксклюзивном комментарии CNN.

По его словам, к этой разработке не имеют отношения частные компании. Над изготовлением SeaBaby работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

• Несколько поколений дронов

Независимый военный OSINT-аналитик, специалист по морским военным вопросам Эйч-Ай Саттон (H I Sutton) в одной из своих статей выделил несколько поколений украинских морских дронов.

– Некоторые из них могут иметь отношение к ВМС Украины или могут быть разработаны спецслужбами. Остальные могут быть частными инициативами, опирающимися на коммерческое или краудфандинговое финансирование, — считает эксперт.

К первому поколению морских дронов аналитик отнес аппараты, “являющиеся чем-то средним между гидроциклом и каноэ”. Они могли совершить атаку на российские корабли возле Севастополя 29 октября 2022 года. Именно на эти дроны, вероятно, и объявляли сбор средств на United24 год тому назад.

Ко второму поколению, по мнению Саттона, принадлежат дроны Magura V5.

Еще одно поколение – Морський малюк (SeaBaby), который “кажется больше, чем Magura, но таким же компактным”.

**UPDATE** The increasing number of observed variations to #Ukraine‘s maritime drones -> https://t.co/cAahpLfaMs pic.twitter.com/35YBCiG02X — H I Sutton (@CovertShores) July 29, 2023

По словам аналитика, возле Севастополя “также были замечены более простые морские дроны”, однако непонятно, несли ли они боевую нагрузку или использовались в качестве приманок.

• Подводные морские дроны

Известно, что Украина работает и над подводными морскими дронами. В частности, был презентован проект дрона-камикадзе Маричка, напоминающего торпеду. Разработчики утверждали, что этот аппарат способен уничтожать десантные корабли, катера, субмарины, ракетоносители, береговые укрепления и опоры мостов на расстоянии более 1 тыс. км.

Маричка может длительное время находиться в режиме ожидания и запускаться по таймеру или сигналу для выполнения задания.

Еще один подводный дрон, о котором сообщалось, называется Толока (Toloka TLK-150). Это довольно небольшой аппарат длиной 2,5 м.

TLK-150 имеет высокую мачту с камерами и средствами связи. Не исключено, что камера может применяться в качестве перископа для сбора разведданных вблизи вражеского берега.

По данным СМИ, Украина имеет проекты и двух более крупных моделей дронов – TLK-400 и TLK-1000.

Операции с морскими дронами

Украинские морские дроны уже продемонстрировали, что способны достать корабли РФ практически в любой точке Черного моря.

– Мы видим, как технологическая разработка стоимостью $250 тыс. позволяет обороняться от кораблей, которые стоят $50 млн или даже $1 млрд. Вместе украинцы создают технологическую историю, — отмечал по этому поводу вице-премьер Михаил Федоров.

Оккупанты еще в сентябре утверждали, что обнаружили у берегов Севастополя “неопознанный беспилотный надводный аппарат”.

Однако первая подтвержденная атака на российские суда произошла 29 октября 2022 года морские дроны атаковали корабли Черноморского флота РФ в районе бухты временно оккупированного Севастополя.

В РФ тогда признали повреждение только тральщика Иван Голубец. Однако военные эксперты и OSINT-аналитики сообщали о поражении еще нескольких кораблей, в частности, фрегата Адмирал Макаров. Он является носителем крылатых ракет Калибр, которыми РФ обстреливает Украину. После затопления крейсера Москва этот фрегат считался флагманом российского Черноморского флота.

Впоследствии Украина подтвердила причастность к этой атаке и поражение трех российских кораблей.

– 29 октября 2022-го произошла первая морская атака в истории, осуществленная исключительно беспилотными средствами. Морские дроны атаковали российский флот в Севастополе. Они поразили три корабля РФ, в том числе флагман Адмирал Макаров. Россия потеряла безоговорочное преимущество на воде, — подчеркивается на сайте Офиса президента Украины.

После этой операции Россия объявляла о выходе из зернового соглашения.

24 мая 2023 года возле Крыма был атакован российский разведывательный корабль Иван Хурс. Под удары судно попало в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.

Еще одной знаковой операцией стало второе поражение незаконно построенного Керченского (Крымского) моста, соединяющего временно оккупированный Крым с территорией РФ. Атака произошла 17 июля 2023 года. Тогда полностью обрушился один пролет, и еще один был поврежден.

О том, что к этому причастны украинские дроны, сначала сообщали СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности.

Впоследствии это подтвердил руководитель СБУ Василий Малюк. По его словам, Керченский мост успешно атаковали надводные дроны Морський малюк (SeaBaby), оборудованные боевой частью в 850 кг взрывчатки. Они ударили по опоре моста в ночь на 17 июля.

Операцию провели совместно СБУ и Военно-морские силы ВСУ.

Спецслужба также передала CNN эксклюзивные кадры применения беспилотников для июльской атаки на мост. На видео виден экран пилота за несколько минут до того, как дрон доставил взрывчатку к одной из бетонных опор.

Кроме того, источники в службе предоставили CNN записи с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем – еще один удар по железнодорожному участку с противоположного направления.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow. https://t.co/Ee3J4C1TX4 pic.twitter.com/dWL0ndtUXI — CNN International (@cnni) August 16, 2023

4 августа СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска (Краснодарский край РФ). Был поврежден большой десантный корабль Оленегорский горняк.

В этом случае был применен дрон SeaBaby с 450 кг взрывчатки. Корабль получил серьезную пробоину, что сделало невозможным выполнение им боевых задач.

Морський малюк поработал и в ночь на 5 августа, подбив российский нефтяной танкер SIG в районе Керченского моста. Дрон был оснащен 450 кг боевой части. Танкер транспортировал топливо для российских войск.

Ukraine opens a new chapter in the history of naval warfare. ????: @United24media pic.twitter.com/uLmH6b0MBW — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 31, 2023

18 августа оккупанты жаловались на атаку морских дронов на два судна Черноморского флота РФ: сторожевой корабль Пытливый и патрульный Василий Быков.

А в ночь на 14 сентября украинские военные поразили в Черном море российские патрульные корабли Василий Быков и Сергей Котов. Этот факт подтвердили в ГУР. Судно Сергей Котов получило повреждение винта и пробоину.

В этот же день экспериментальный дрон СБУ SeaBaby поразил российский ракетный корабль Самум вблизи Севастопольской бухты. Судно получило значительные повреждения, потеряло ход и накренилось на правый борт. Так что оккупантам пришлось его тянуть на ремонт.

11 октября получил повреждения большой патрульный корабль Павел Державин. Это произошло вблизи оккупированного Севастополя.

А 13 октября стало настоящей “черной пятницей” для Черноморского флота РФ. В тот день недалеко от Севастополя был во второй раз поражен корабль Павел Державин, а также направлявшийся ему на помощь буксир Профессор Николай Муру.

Кроме того, на рейде в Севастополе 13 октября взорвался малый ракетный корабль проекта 21 631 Буян-М. СМИ со ссылкой на источники в СБУ утверждали, что эти атаки совершили дроны Морський малюк с экспериментальным вооружением.

Последняя из известных успешных операций состоялась в ночь на 10 ноября в районе бухты возле поселка Черноморское в оккупированном Крыму. Ее реализовало Главное управление разведки.

В результате атаки надводных ударных дронов были уничтожены два малых десантных катера РФ: один – проекта 1176 Акула, второй – проекта 11770 Серна.

В момент атаки на судах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности, БТР-82. Оба судна пошли ко дну.

РФ использовала малые десантные катера класса Серна во время оккупации острова Змеиный – для перебрасывания военной техники и десанта. Такое судно может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека. Россияне также размещали на борту таких катеров зенитно-ракетные комплексы Тор для прикрытия своей группировки на Змеином и в Черном море.

Создание бригады морских дронов

В составе Военно-морских сил ВСУ сформировали отдельную бригаду морских дронов. Об этом стало известно во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины 24 августа 2023 года.

Тогда на Софийской площади в центре Киева президент Владимир Зеленский вручал государственные награды, награды воинским частям и боевые флаги с лентами с почетными наименованиями.

Боевое знамя получила и 385 отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ.

Об этой бригаде известно немного. На одном из брифингов спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что она использует различные типы дронов: подводные и надводные, для разведки, разминирования и огневого поражения врага.

По словам Плетенчука, россияне пытаются избегать встреч с морскими дронами.

– Они пытаются прятаться за временно оккупированным Крымом… Российские корабли в большинстве своем находятся либо у себя в бухтах, где они защищены боновыми заграждениями и разными системами охраны. Либо держатся поближе к Новороссийску – это вторая военно-морская база в Черном море ЧФ РФ. Основная – это Севастополь, – объяснял он.

Влияние на ситуацию в Черном море

Безэкипажные катера изменили баланс сил в Черном море. После серии ударов и спецопераций Украины оккупанты были вынуждены переместить часть кораблей из бухты Севастополя в Новороссийск.

В украинской разведке объясняли, что морские дроны – достаточно эффективный способ борьбы с флотом РФ, поскольку цена такого беспилотника несопоставима со стоимостью боевого корабля.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, эти БпЛА являются оружием, которое помогает парализовать деятельность российского флота, несмотря на то, что оккупанты уничтожают 60-70% дронов.

Как отметил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, надводные дроны играют очень важную роль в нынешней войне в Черном море.

– Украина имеет значительные успехи в войне на море. Свидетельством тому является то, что наносятся удары по российским кораблям, ракетным катерам, десантным судам, — объяснил Мусиенко.

Военный эксперт добавил, что враг сейчас опасается активной деятельности, выходов в море, особенно в северо-западную акваторию, поскольку боится наших морских дронов.

– Это один из тех видов вооружения, который как раз поможет нам уничтожить Черноморский флот или уменьшить его возможности. Надводные дроны и ракеты – это то, что работает, – подчеркнул Мусиенко.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.