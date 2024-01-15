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ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно

ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Фото: Getty Images

Вечером 14 января россияне потеряли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО) и самолет-командный пункт Ил-22.

На момент огневого поражения оба вражеских объекта находились над акваторией Азовского моря.

Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат, заместитель главы Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин.

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— А-50 сбит, а Ил-22 подбит, он находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи, — указал нардеп.

Обновлено 15 января в 10:30. Как сообщает Милитарный, потеря подобных самолетов — это тяжелый удар по Воздушно-космическим силам РФ, который российский оборонно-промышленный комплекс не способен компенсировать.

Средство поражения самолета неизвестно, это могут быть ракеты класса “земля-воздух”, “воздух-воздух”, противорадиолокационные ракеты или поломка. Один из вероятных вариантов — дружественный огонь.

Обновлено в 12:15 Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Напомним, в конце 2023 года российский БУК-М3 ударил по собственному штурмовику Су-25. Информацию подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

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Фото: Wikipedia

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