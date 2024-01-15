Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Об этом он написал в Telegram.

— Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, — говорится в сообщении.

Залужный также поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию.

Сейчас смотрят

Информация об уничтоженном самолете А-50 (ДРЛО) и подбитом Ил-22 появилась вечером 14 января.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.