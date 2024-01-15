Бедрак Виктория, редактор ленты
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Прекрасно спланированная операция. Залужный подтвердил уничтожение самолетов А-50 и Ил-22
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.
Об этом он написал в Telegram.
— Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, — говорится в сообщении.
Залужный также поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию.
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Информация об уничтоженном самолете А-50 (ДРЛО) и подбитом Ил-22 появилась вечером 14 января.
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