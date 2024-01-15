ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо

Увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ) та літак-командний пункт Іл-22.

На момент вогневого ураження обидва ворожі об’єкти перебували над акваторією Азовського моря.

Про це у себе в Telegram-каналі написав народний депутат, заступник голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

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— А-50 збитий, а Іл-22 підбитий, він перебував у повітрі і намагався дістатися найближчого аеродрому, проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі, — зазначив нардеп.

Оновлено 15 січня о 10:30. Як повідомляє Мілітарний, втрата подібних літаків – це важкий удар по Повітряно-космічних силах РФ, який російський оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати.

Засіб ураження літака невідомий, це можуть бути ракети класу “земля-повітря”, “повітря-повітря”, протирадіолокаційні ракети або поломка. Один з імовірних варіантів – дружній вогонь.

Оновлено о 12:15 Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року російський БУК-М3 ударив по власному штурмовику Су-25. Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Фото: Wikipedia

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