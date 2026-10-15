Как известно, Су-34 и Су-35 считаются одними из самых современных самолетов РФ. Их производство в условиях санкций стало более длительным и проблематичным, чем раньше, но остается возможным.

Сколько Су-34 в России и какое количество этих самолетов РФ может производить за год — читайте в материале.

Сколько Су-34 построили в России — все, что известно

Заявления России о производстве бомбардировщиков Су-34 вызывают сомнения из-за расхождений с оценками западных аналитиков.

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В июле 2026 года издание Defense Express обратило внимание на данные российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), который утверждал, что в 2024 году Воздушно-космические силы РФ получили 16 Су-34, а в 2025 году — еще 18.

По этим подсчетам, общее количество произведенных самолетов этого типа, включая семь предсерийных машин, достигло 212 единиц.

Однако эти показатели существенно отличаются от предыдущих оценок. В частности, польское издание Defence24 считало, что в 2022 году Россия могла получить 10 новых Су-34, в 2023 году — шесть, а в 2024 году — еще 10. Таким образом, за первые три года полномасштабной войны речь идет примерно о 26 самолетах.

Издание Defense Express предполагало, что либо российское производство действительно нарастило темпы, либо заявленное количество переданных бомбардировщиков могло быть завышено.

Новые данные появились 10 октября, когда издание Defense Express проанализировало сообщение о передаче второй партии Су-34 российским военным в 2026 году. Как и прежде, точное количество самолетов в партии не раскрыли.

Издание обратило внимание, что в 2025 году Россия якобы передала семь партий общей численностью 18 Су-34, а в 2024 году — шесть партий из 16 самолетов. Если эти данные верны, среднее количество машин в каждой партии составляло примерно два-три самолета.

Отдельно Defense Express обратило внимание на экспортный контракт с Алжиром. В начале 2026 года появилась информация о передаче этой стране первых четырех Су-34 из заказанной партии.

Поэтому издание предположило, что Россия могла направить часть производственных ресурсов на выполнение экспортного заказа, из-за чего поставки самолетов собственным Воздушно-космическим силам могли сократиться.

Таким образом, октябрьский анализ Defense Express дополнил июльские сомнения относительно российских заявлений о производстве Су-34.

Однако точное количество произведенных и переданных самолетов остается неизвестным, поскольку российская сторона не раскрывает численность машин в партиях, а независимые оценки различаются.

Сколько Су-34 осталось в России: мнение эксперта

Оценки количества бомбардировщиков Су-34, которые остаются на вооружении России, различаются. Это связано с тем, что российская сторона заявляет о больших объемах производства и поставок самолетов, чем насчитывают независимые аналитики, отслеживающие выпуск боевой авиации.

В частности, нет достоверных данных о точном количестве Су-34, переданных российским военным в 2025 и 2026 годах.

Например, британский аналитический центр RUSI приводил оценку примерно в 130 Су-34 на начало полномасштабного вторжения. По его данным, с тех пор Россия потеряла около 40 таких самолетов, но продолжала получать новые.

В то же время издание GlobalMilitary.net в материале от 13 октября 2026 года оценивало российский парк в 142 Су-34 с учетом задокументированных потерь и новых поставок.

Факты ICTV поинтересовались у авиационного эксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерия Романенко, сколько Су-34 есть у России.

По его оценке, в начале полномасштабной войны у России было около 140 самолетов Су-34. В прошлом году россияне заявляли о выпуске 18 таких бомбардировщиков, однако эксперт считает, что они преувеличивают показатели, поскольку фактически могли изготовить 14 машин. Их производят на авиационном заводе в Новосибирске, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию РФ.

С учетом потерь по состоянию на 15 октября Романенко оценивает нынешнее количество российских Су-34 примерно в 140–150 самолетов. Он предупреждает, что оценка зависит от того, какие данные брать за основу, и подчеркивает необходимость проверять результаты поражения по спутниковым снимкам.

— То, что удалось уничтожить сразу шесть машин, — это выдающийся результат. Но я все же хотел бы дождаться спутниковых снимков, чтобы посмотреть, все ли самолеты действительно не подлежат ремонту или некоторые получили лишь повреждения, — отметил эксперт.

Романенко объясняет, что Су-34 представляют серьезную угрозу для украинских военных, поскольку используются для ударов управляемыми авиабомбами. В частности, самолеты могут нести до шести боеприпасов с комплектами УМПК калибра 250 кг или одну трехтонную бомбу. Кроме того, они запускают ракеты Х-59 и Х-69 по объектам вблизи линии фронта и в глубоком тылу.

По словам эксперта, уничтожение таких бомбардировщиков снижает возможности российской авиации наносить удары по украинским позициям.

Отдельно Романенко оценил возможные последствия поражения аэродрома Борисоглебск. Если повреждения самолетов подтвердятся и окажется, что они не подлежат ремонту, это станет ощутимой потерей для российской авиации. Кроме того, россиянам, вероятно, придется отводить самолеты еще дальше от линии фронта.

— Расстояние напрямую влияет на интенсивность боевых вылетов. Когда самолет базируется примерно в 200 км от линии фронта, он может выполнять несколько миссий в день. Если же расстояние увеличивается до 700 км, количество вылетов существенно сокращается, — рассказал Романенко.

Эксперт призывает осторожно оценивать результаты поражения самолетов. Сам факт атаки еще не означает, что все поврежденные машины потеряны безвозвратно. Если самолет получил незначительные повреждения и не горел, его могут отремонтировать. Поэтому для определения реальных потерь необходимо анализировать спутниковые снимки и характер разрушений.

— Нужно иметь четкие данные о возможностях противника, в частности его армейской и тактической авиации. Поэтому я и говорю, что все нужно проверить и уточнить масштабы разрушений самолетов, — подчеркнул Романенко.

По мнению эксперта, подтверждение результатов поражения важно не только для оценки эффективности атаки, но и для понимания реальных возможностей российской авиации при планировании дальнейших боевых действий.

Фото: скриншот из YouTube

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