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Юлия Захарченко, редактор ленты

Все в опасности из-за безумия российских руководителей, но мир имеет силу это остановить — Зеленский

Все в опасности из-за безумия российских руководителей, но мир имеет силу это остановить — Зеленский
Фото: Факти ICTV

Сейчас продолжается период неопределенности и опасности из-за безумия российских руководителей для каждой нации мира. Все чаще мир слышит и убеждается, что впереди может быть еще больше войн. Но мир имеет силу, чтобы это остановить.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 695 суток полномасштабной войны России против Украины.

— Мы имеем силу защитить нормальную жизнь. Мир имеет эту силу. И она должна сработать сейчас — должна остановить Россию. Главная задача — дать нашему государству все возможности, чтобы выгнать оккупантов. Обязательно это сделаем, — заявил глава государства.

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Вручение квартир Героям Украины

Сегодня президент вручил сертификаты еще на 30 квартир воинам Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также семье работника ГСЧС.

— Все абсолютно заслуженные. Воины, которые отличились в боях в Гостомеле, других городах и селах Киевщины, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине. На Юге — во время защиты Херсона. Герои Украины — летчики, пилоты вертолетов, которые в чрезвычайно рискованных, сложных миссиях доставляли в окруженный Мариуполь необходимое оружие, амуницию, забирали раненых. В частности, благодаря этому Мариуполь сражался, — заявил глава государства.

Гордость государства — награждение пилотов

Зеленский отметил пилотов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которые выполняли эту миссию наравне с воинами ГУР. Каждый из Героев Украины имеет такую личную историю храбрости и результаты, которые Украина всегда будет помнить и гордиться.

— Я благодарю каждую семью наших Героев, всех наших воинов. Это гордость, когда у страны есть такие люди. Это шанс нашего народа — все, кто сражается ради Украины, помогает, укрепляет Силы обороны и безопасности. Все спасают украинцев, — обратил внимание президент.

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Разговор с премьер-министром Албании

Сегодня Зеленский провел два телефонных разговора. Один из них — с премьер-министром Албании Эди Рамой. Президент поблагодарил его за неизменную и принципиальную поддержку Украины, очень четкую и всегда заметную политическую позицию в каждом из вызовов, которые есть сейчас.

— Мы обсудили сотрудничество в международных институтах. Очень полезным для защиты международного права, сохранения здравого смысла в международных институтах было председательство Албании в Совете Безопасности ООН.

Албанское представительство всегда морально и честно реагировало на потоки российской лжи в ООН, обратил внимание Владимир Зеленский.

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— Это важно, чтобы честный голос всегда звучал в ответ на российскую дезинформацию. Обсудили сегодня с премьер-министром расширение нашего диалога на уровне Украина — Балканы, — утверждает он.

Переговоры с президентом ОАЭ

Второй разговор Зеленского в течение дня — с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Особый акцент — благодарность Украины за посредничество ради освобождения пленных.

— Такая наша работа ни дня не прерывается — мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективного посредничества. Это касается всех пленных — воинов, гражданских, защитников Азовстали, других украинских защитников. Процесс очень сложный и чувствительный, — объяснил президент.

Но задача неизменна: Украина должна освободить всех наших людей, вернуть всех пленных домой.

— Кроме этой тематики, конечно, говорили о двусторонних отношениях, о возможности поддержки Украины в различных сферах со стороны ОАЭ. На прошлой неделе мы получили партию генераторов — это один из примеров, как можно помочь устойчивости Украины. Это важная гуманитарная работа, — подчеркнул глава государства.

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Подготовка к Глобальному саммиту мира

Владимир Зеленский проинформировал президента ОАЭ и премьер-министра Албании об украинской глобальной работе по Формуле мира и подготовке к Глобальному саммиту мира.

По его мнению, это общий интерес всех в мире, кто ценит стабильность и предсказуемость, чтобы Глобальный саммит мира имел результат, а международное право снова действовало на полную.

Война в Украине, військова допомога, Владимир Зеленский, Підтримка України
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