Всем украинцам так или иначе придется приобщиться к войне — заместитель командира 3 ОШБр

Всем украинцам придется мобилизоваться для усиления борьбы и дальнейшей победы. Уже сейчас людям нужно тренироваться, уметь оказывать медицинскую помощь, обращаться с оружием, помогать армии или работать.

Об этом заявил бывший командир полка Азов, майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Украинцы должны тренироваться

— Я считаю, что давно надо было начинать не с того, чтобы ловить людей на улице, а готовить абсолютно все украинское население к тем условиям, в которых мы сегодня живем. То есть людям нужно начинать тренироваться. Это не говорит о том, что им всем надо будет воевать. Мы все живем в стране, на которую напали и которая находится в состоянии войны. И каждый из нас, чем бы он ни занимался, например, военный, повар или журналист, но все мы обязаны уметь оказывать медицинскую помощь, обращаться с оружием, — считает он.

Максим Жорин объяснил, что это базовые вещи, которые стали реальностью украинцев. Он объяснил, что сейчас у людей возникло очень много страхов, однако они исчезнут, когда удастся увидеть всю работу в армии изнутри.

Сейчас смотрят

— Это те вещи, которые стали реальностью нашей жизни. Человек должен понять вообще, как это происходит, как это выглядит, увидеть изнутри, как выглядит войско, люди, которые их будут готовить. Очень много страхов, через которые человек не хочет или не может переступить, просто исчезнут. Мы это увидели на собственном опыте, — обратил внимание он.

Работать или воевать: только так будет победа

В то же время Максим Жорин считает, что украинцам следует осознать, что всем придется приобщиться к войне. По его мнению, нужно работать или воевать — только так можно одержать победу.

— Так или иначе нужно осознать, но всем придется приобщиться к войне. Война не закончится завтра, по крайней мере мне трудно верить, что будет легко и быстро. Всем придется быть приобщенными. Кому-то непосредственно в армии, кому-то помогать, кому-то работать, чтобы армия могла воевать.

Но всем украинцам придется мобилизоваться не в армию, а для борьбы и победы. Каждому на своем месте, где он будет нужен. Или работай, или воюй — только так можно будет победить, — убежден Жорин.

Фото: Максим Жорин

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