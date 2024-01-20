Чи готує РФ новий наступ влітку і як США допоможуть Україні: Пономар про ситуацію на фронті

Українська армія переходить до активної оборони – однією з можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року. Про це писало видання Financial Times, зазначаючи, що метою РФ стане повне захоплення чотирьох областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Проте залишається під великим питанням, чи зможе Російська Федерація досягнути запланованих цілей, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV політичний аналітик і письменник Олег Пономар.

Наступ РФ відбувається прямо зараз

Експерт звернув увагу, що наступ Росії триває прямо зараз, тому не потрібно чекати до літа. За його словами, російська армія не має жодних успіхів і досягнень за кілька місяців боїв на фронті.

Зараз дивляться

– По-перше, наступ Росії відбувається прямо зараз, тобто не обов’язково чекати до літа. І він розпочався декілька місяців тому, але не досягнуто зовсім ніяких успіхів і цілей. Крім взяття Мар’їнки, яку росіяни зрівняли з землею, в них немає ніяких досягнень. Цей наступ триває, але ЗМІ про це не пишуть.

Наприклад, коли почався український наступ влітку, який за низкою причин не досяг своїх цілей, то всі західні, українські та російські ЗМІ писали: український контрнаступ провалений, не вдався та інше. І потім у вересні – жовтні Україна змінила тактику, перейшла до активної оборони, розпочався російський наступ. Як я сказав, не досягнуто ніяких своїх цілей, – наголосив він.

Чи можна кардинально змінити ситуацію

Олег Пономар зазначив, що зараз ні Україна, ні Росія не можуть дуже кардинально змінити ситуацію на фронті через нестачу можливостей і ресурсів. Аналітик не вірить в те, що РФ зможе захопити будь-яке велике українське місто.

– І зараз ситуація на фронті така, що ні одна, ні інша сторона не мають можливостей чи ресурсів дуже кардинально змінити ситуацію. Я не вірю в те, що росіяни можуть захопити якесь велике місто, або захопити всі ці чотири області. Я в це не вірю.

Тобто фронт може змінюватися, але він є більш-менш стабільним, тому що, як я сказав, сили більш-менш рівні, а ресурси більш-менш зрозумілі, – зазначив експерт.

Як допомога США вплине на контрнаступ ЗСУ

На думку Олега Пономаря, допомога США для України точно триватиме весь цей рік. Він переконаний, що президент США Джо Байден знайде будь-які можливі способи, щоб забезпечити підтримку України.

– Те, що стосується допомоги США, і чи вплине це на гіпотетичний великий наступ, то це не вплине ніяк. Допомога США буде все одно в той чи інший спосіб, в тій чи іншій мірі. США ніколи не відмовляться від того, що Україна є союзником і перемога Росії недопустима, принаймні поки Байден у Білому домі. Трамп – це вже інша історія. Але поки Байден у Білому домі, то Україна завжди матиме в образі США надійного союзника.

Як би там не вирішилася справа в Конгресі з цим законопроєктом щодо України та кордону – це не вплине кардинально на відношення Америки до союзницьких зобов’язань. Байден знайде якісь інші способи, схеми чи можливості, але допомога буде весь цей рік. А далі все залежатиме від того, хто переможе на президентських виборах у листопаді, – вважає Олег Пономар.

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