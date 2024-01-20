Все пункты пропуска на границе с Румынией разблокированы – ГПСУ

20 января в Румынии разблокировали для движения грузовиков все пункты пропуска на границе с Украиной.

Обновлено в 15:29. Теперь грузовой транспорт может пересекать границу не только в пунктах пропуска Викову-де-Сус – Красноильск, Порубное – Сирет, но и Дьяково – Халмеу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Ситуация на пунктах пересечения границы Украины и Румынии

Викову-де-Сус – Красноильск

Отметим, что сначала было разблокировано движение грузовиков перед румынским пунктом пропуска Викову-де-Сус, что напротив украинского Красноильска.

Об этом в Госпогранслужбе сообщили днем 19 января.

Как уточнили тогда в ГПСУ, в пункте пропуска Красноильск пересечь границу Украины с Румынией можно только пустым грузовикам.

Порубное – Сирет

В 00:30 20 января румынские протестующие фермеры прекратили блокировать движение грузовиков через пункт пропуска Порубное – Сирет.

Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется в соответствии с установленным порядком.

Для грузовиков, отмечают в Госпогранслужбе Украины, продолжает действовать электронная очередь.

Дьяково – Халмеу

В 13:20 20 января было разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска Дьяково – Халмеу.

Пересечение границы для грузового транспорта осуществляется в обычном режиме.

Сейчас в очереди на выезд из Украины – 634 грузовика. Въезда в Украину ожидают 30 грузовиков.

Блокировка на границе с Румынией

Отметим, что 13 января румынские фермеры в течение шести часов блокировали движение грузовиков через пункт пропуска Сирет.

14 января блокировка грузового транспорта на пункте пропуска Сирет – Порубное со стороны Румынии была возобновлена.

15 января после неудачных четырехчасовых переговоров с правительством фермеры начали блокировать румынский пункт пропуска Викову-де-Сус, что напротив украинского Красноильска.

18 января румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу – Дьяково на Закарпатье.

Главное требование румынских протестующих фермеров – прекратить ввоз зерна из Украины.

Аграрии жалуются на проблемы с ведением бизнеса из-за высоких цен на топливо и увеличения налогов.

Источник : Госпогранслужба

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