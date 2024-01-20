Все пункты пропуска на границе с Румынией разблокированы – ГПСУ
20 января в Румынии разблокировали для движения грузовиков все пункты пропуска на границе с Украиной.
Обновлено в 15:29. Теперь грузовой транспорт может пересекать границу не только в пунктах пропуска Викову-де-Сус – Красноильск, Порубное – Сирет, но и Дьяково – Халмеу.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Ситуация на пунктах пересечения границы Украины и Румынии
Викову-де-Сус – Красноильск
Отметим, что сначала было разблокировано движение грузовиков перед румынским пунктом пропуска Викову-де-Сус, что напротив украинского Красноильска.
Об этом в Госпогранслужбе сообщили днем 19 января.
Как уточнили тогда в ГПСУ, в пункте пропуска Красноильск пересечь границу Украины с Румынией можно только пустым грузовикам.
Порубное – Сирет
В 00:30 20 января румынские протестующие фермеры прекратили блокировать движение грузовиков через пункт пропуска Порубное – Сирет.
Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется в соответствии с установленным порядком.
Для грузовиков, отмечают в Госпогранслужбе Украины, продолжает действовать электронная очередь.
Дьяково – Халмеу
В 13:20 20 января было разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска Дьяково – Халмеу.
Пересечение границы для грузового транспорта осуществляется в обычном режиме.
Сейчас в очереди на выезд из Украины – 634 грузовика. Въезда в Украину ожидают 30 грузовиков.
Блокировка на границе с Румынией
Отметим, что 13 января румынские фермеры в течение шести часов блокировали движение грузовиков через пункт пропуска Сирет.
14 января блокировка грузового транспорта на пункте пропуска Сирет – Порубное со стороны Румынии была возобновлена.
15 января после неудачных четырехчасовых переговоров с правительством фермеры начали блокировать румынский пункт пропуска Викову-де-Сус, что напротив украинского Красноильска.
18 января румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу – Дьяково на Закарпатье.
Главное требование румынских протестующих фермеров – прекратить ввоз зерна из Украины.
Аграрии жалуются на проблемы с ведением бизнеса из-за высоких цен на топливо и увеличения налогов.