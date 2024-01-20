Усі пункти пропуску на кордоні з Румунією розблоковано – ДПСУ

Удень 20 січня в Румунії розблокували для руху вантажівок всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Оновлено о 15:29. Тепер вантажний транспорт може перетинати кордон не лише в пунктах пропуску Вікову-де-Сус – Красноїльськ, Порубне – Сірет, а й Дякове – Халмеу.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Ситуація на пунктах перетину кордону України та Румунії

Вікову-де-Сус – Красноїльськ

Зауважимо, що спершу було розблоковано рух вантажівок перед румунським пунктом пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського Красноїльська.

Про це в Держприкордонслужбі повідомили вдень 19 січня.

Як уточнили тоді в ДПСУ, у пункті пропуску Красноїльськ перетнути кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажівкам.

Порубне – Сірет

О 00:30 20 січня румунські фермери-протестувальники припинили блокувати рух вантажівок через пункт пропуску Порубне – Сірет.

Наразі оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд із України здійснюється відповідно до встановленого порядку.

Для вантажівок, зауважують у Держприкордонслужбі України, продовжує діяти електронна черга.

Дякове – Халмеу

О 13:20 20 січня було розблоковано рух вантажівок через пункт пропуску Дякове – Халмеу.

Перетин кордону для вантажного транспорту здійснюється у звичному режимі.

Нині в черзі на виїзд з України – 634 вантажівки. На в’їзд в Україну очікують 30 вантажівок.

Блокування на кордоні з Румунією

Зауважимо, що 13 січня румунські фермери протягом шести годин блокували рух вантажівок через пункт пропуску Сірет.

14 січня блокування вантажного транспорту на пункті пропуску Сірет – Порубне з боку Румунії було поновлено.

15 січня після невдалих чотиригодинних переговорів із урядом фермери почали блокувати румунський пункт пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського Красноїльська.

18 січня румунські фермери заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті.

Головна вимога румунських фермерів-протестувальників – припинити ввезення зерна з України.

Аграрії скаржаться на проблеми з веденням бізнесу через високі ціни на пальне та збільшення податків.

Джерело : Держприкордонслужба

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