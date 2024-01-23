Сын Гринкевича планировал уехать в Молдову и использовал меры конспирации – ГБР

Роман Гринкевич, вместе с отцом подозреваемый в закупках низкокачественной экипировки для ВСУ в целях личного обогащения, после объявления в розыск с 14 по 16 января скрывался на территории Киевской области, применяя средства конспирации, чтобы его невозможно было отследить.

Уже 16 января выехал из столицы в Одессу, чтобы найти людей, способных за материальное вознаграждение переправить его в Молдову — здесь он и был задержан украинскими силовиками.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

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По ее словам, Гринкевич-младший рассчитал все так, чтобы прибытие в Одессу и незаконный выезд на территорию соседнего государства заняли не больше суток.

— Он нанял людей с соответствующими навыками, чтобы запутать следы, но сотрудникам ГБР удалось в результате ряда оперативных мер обнаружить его и задержать, — пояснила гость эфира.

Напомним, 22 января Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 17 марта, или может внести за себя залог в размере 500 млн грн.

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