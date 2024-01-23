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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Син Гринкевича планував виїхати в Молдову і використовував заходи конспірації – ДБР

Затримання Романа Гринкевича
Фото: ДБР

Роман Гринкевич, разом із батьком підозрюваний у закупівлі низькоякісного екіпірування для ЗСУ з метою особистого збагачення, після оголошення в розшук з 14 по 16 січня переховувався на території Київської області, застосовуючи засоби конспірації, щоб його неможливо було відстежити.

Вже 16 січня виїхав зі столиці до Одеси, щоб знайти людей, здатних за матеріальну винагороду переправити його до Молдови – тут його і затримали українські силовики.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

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За її словами, Гринкевич-молодший розрахував усе так, щоби прибуття до Одеси та незаконний виїзд на територію сусідньої держави зайняли не більше ніж добу.

– Він найняв людей з відповідними навичками, щоб заплутати сліди, але співробітникам ДБР вдалося внаслідок низки оперативних заходів виявити його та затримати, – пояснила гість ефіру.

Нагадаємо, 22 січня Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича до СІЗО. Він перебуватиме під вартою до 17 березня, або може внести за себе заставу у розмірі 500 млн грн.

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ДБР
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