Суд отправил Романа Гринкевича в СИЗО с альтернативой залогу

22 января Печерский районный суд Киева отправил одного из пяти подозреваемых в деле Гринкевича в СИЗО.

Сын бизнесмена Игоря Гринкевича Роман, задержанный утром в Одессе при попытке бежать за границу, будет находиться под стражей до 17 марта, или может внести за себя залог в размере 500 млн грн.

Таким образом суд удовлетворил требования прокуроров, которые настаивали на том, что более мягкая мера пресечения позволит Гринкевичу-младшему скрываться, уничтожать документы и влиять на свидетелей.

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Напомним, еще троих подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд грн взяли под стражу до 16 марта.

Такие меры пресечения по ходатайству Офиса генпрокурора избрал Печерский районный суд столицы.

Источник : Суспільне

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