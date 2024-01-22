Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы

В Одессе задержали Романа Гринкевича, сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, причастного к мошенничеству при поставках одежды для ВСУ.

По данным следствия, сын Гринкевич планировал пересечь границу Украины.

— Все помнят резонансное дело, в котором печально известному львовскому бизнесмену и его сообщникам было сообщено о подозрении относительно поставок некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Четверо фигурантов сейчас находятся под стражей. Пятый сегодня утром был задержан в Одессе при попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Он был объявлен в розыск, — заявил генпрокурор Андрей Костин.

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В ГБР подтвердили, что речь идет именно о Романе Гринкевиче — одном из подозреваемых по делу о закупке некачественной военной одежды.

— Сегодня в 7 часов утра на основании постановления суда в Одессе задержан Роман Гринкевич, который уклонился от органов досудебного расследования, — сообщил га брифинге директор Бюро Алексей Сухачев.

По его словам, задержанному участнику преступной схемы удавалось в течение нескольких дней скрываться от правосудия, он пытался сбежать в одну из стран ЕС.

Сегодня суд должен избрать Роману Гринкевичу меру пресечения.

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