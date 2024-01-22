Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы

Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы
Фото: ГБР

В Одессе задержали Романа Гринкевича, сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, причастного к мошенничеству при поставках одежды для ВСУ.

По данным следствия, сын Гринкевич планировал пересечь границу Украины.

— Все помнят резонансное дело, в котором печально известному львовскому бизнесмену и его сообщникам было сообщено о подозрении относительно поставок некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Четверо фигурантов сейчас находятся под стражей. Пятый сегодня утром был задержан в Одессе при попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Он был объявлен в розыск, — заявил генпрокурор Андрей Костин.

Сейчас смотрят

В ГБР подтвердили, что речь идет именно о Романе Гринкевиче — одном из подозреваемых по делу о закупке некачественной военной одежды.

— Сегодня в 7 часов утра на основании постановления суда в Одессе задержан Роман Гринкевич, который уклонился от органов досудебного расследования, — сообщил га брифинге директор Бюро Алексей Сухачев.

По его словам, задержанному участнику преступной схемы удавалось в течение нескольких дней скрываться от правосудия, он пытался сбежать в одну из стран ЕС.

Сегодня суд должен избрать Роману Гринкевичу меру пресечения.

 

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Офис генпрокурора, ГБР
ГБР, держзакупівлі, ВСУ, Міноборони України, Одесса, Офис генпрокурора
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нет такого ресурса: глава НПУ объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки
Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы
Загадочное убийство четырех человек в Донецкой области: ГБР подозревает нацгвардейца
ДБР
Количество уничтоженных оккупантов приближается к 377 тысячам: обновленные данные Генштаба ВСУ
Втрати РФ на 22 грудня 2023
Карта боевых действий на 22 января 2024 года – ситуация на фронте
ЗСУ
Под Авдеевкой РФ потеряла столько, как за всю войну в Афганистане: какая ситуация сейчас
Романа Гринкевича задержали при попытке пересечения границы

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь