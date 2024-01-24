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Нам не нужны Taurus для атак на Москву — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Германия все еще может согласиться предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он заявил в интервью Bild.

— Переговоры с немецким правительством продолжаются. Все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований фронта, — сказал министр.

Кулеба вновь подчеркнул, что Киев не намерен использовать эти ракеты для ударов по российской территории.

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— Нам не нужны Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России, — отметил он.

Глава МИД добавил, что с помощью дальнобойных ракет ВСУ смогут уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус на заседании группы Рамштайн объявил, что Берлин решил поставить Киеву шесть многофункциональных вертолетов Sea King.

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Источник: Bild
Taurus, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Німеччина
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