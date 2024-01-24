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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нам не потрібні Taurus для атак на Москву – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина все ще може погодитися надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він заявив в інтерв’ю Bild.

– Переговори з німецьким урядом тривають. Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту, – сказав міністр.

Кулеба знову наголосив, що Київ не має наміру використовувати ці ракети для ударів по російській території.

Зараз дивляться

– Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії, – наголосив він.

Глава МЗС додав, що за допомогою далекобійних ракет ЗСУ зможуть знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні групи Рамштайн оголосив, що Берлін вирішив поставити Києву шість багатофункціональних вертольотів Sea King.

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Джерело: Bild
Taurus, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Німеччина
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