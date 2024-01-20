Производитель Taurus готов быстро пополнить запасы ракет в случае поставки Киеву

Немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Taurus, если будет утверждено решение об их поставке Украине.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Ранее депутат Бундестага от СДПГ Йоханнес Арльт заявил, что обороноспособность Германии окажется под угрозой, если Украине передадут крылатые ракеты Taurus. А вот производитель уверяет, что поставки абсолютно не скажутся на производстве новых ракет.

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По словам депутата, Бундесвер располагает ограниченным количеством ракет этого типа. Но он также не отрицает потребности Украины в Taurus. Йоханнес Арльт отметил, что Германия не имеет возможности сейчас нарастить их производство для пополнения своих же запасов.

В ответ на это управляющий директор Taurus Systems Йоахим Кнопф заявид, что его компания сможет нарастить производство ракет Taurus в краткосрочной перспективе.

— Мы можем в кратчайшие сроки начать новое производство Taurus, интеграцию платформы и доработку имеющихся ракет. Предпосылкой для этого является заказ от клиента, – написав Кнопф в соцсети X (Twitter).

Joachim Knopf, Geschäftsführer Taurus Systems GmbH: „Sowohl die #Taurus Neuproduktion, die Plattformintegration als auch die Überholung der Bestände können wir kurzfristig anschieben. Voraussetzung ist die Beauftragung durch den Kunden.“ pic.twitter.com/Kw20yyVC4a — MBDA Deutschland (@MBDADeutschland) January 19, 2024

Стоит отметить, что во фракциях Зеленых и СвДП (Свободная демократическая партия Германии) есть голоса, которые так же, как и блок ХДС/ХСС, выступают за передачу Киеву ракет Taurus. Но 17 января депутаты Бундестага не поддержали соответствующую резолюцию. Документ был отклонен не по существу, а из-за нарушения процедуры. Сам вопрос предоставления ракет Украине не снят с повестки дня.

Что известно о ракетах Taurus?

Taurus – одна из самых современных ракет ВВС Германии. Она может бить по целях до 500 км. Мощность ракеты позволяет уничтожать бункеры.

Ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их отличия очень незначительны.

В начале октября 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц принял решение пока не поставлять Украине ракеты Taurus. Есть опасения, что Украина может бить ими по территории России.

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