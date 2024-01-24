Словакия не будет блокировать евроинтеграцию Украины и €50 млрд от ЕС: итоги встречи Фицо и Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо завершили встречу. По итогам переговоров было подписано совместное заявление.

Об этом сообщил глава украинского правительства сообщил в Telegram.

Указано, что политики пришли к согласию по ряду вопросов, в частности:

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Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;

Страны будут сотрудничать в вопросе поставок техники со стороны словацкой компании для возведения оборонительных рубежей;

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза.

По итогам встречи премьеры Украины и Словакии подписали совместное заявление, которое должно усилить двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения.

Так, этим заявлением представители стран:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ;

отметили поддержку Словакией европейской интеграции Украины;

выразили поддержку Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского;

подчеркнули важность участия Словакии в восстановлении Украины;

подтвердили необходимость участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины;

отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышение транзитного потенциала для экспорта украинской сельхозпродукции;

подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Ранее словацкий премьер назвал Украину государством, которое якобы находится под абсолютным влиянием США. Роберт Фицо намекнул журналистам, что Украине “придется отдать часть территории Российской Федерации”.

Фицо сообщал, что 24 января в Ужгороде он планирует подтвердить Шмыгалю информацию о том, что Киев не получит никакого оружия от Словакии. Кроме того, Братислава намерена блокировать вступление Украины в НАТО.

Фото: Денис Шмыгаль

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